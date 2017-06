(foto: Daniel Castellano)

Christiano de Oliveira assume como Diretor Executivo da Partner Consulting, consultoria de soluções empresariais em governança, estratégia e gestão. Christiano estará à frente da operação no Brasil e no exterior. Formado em Governança pela Fundação Dom Cabral e em Coaching pelo ICI, é psicólogo com pós-graduação em recursos humanos e tem diversas especializações nas áreas em que atua.

Vagas

De acordo com levantamento feito pela Randstad, multinacional de soluções em recursos humanos, a oferta de vagas para empregos efetivos cresceu 40% nos primeiros 5 meses de 2017, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. “Em 2016, as empresas fizeram muitas mudanças no quadro de funcionários. O que se observa é que quem já reduziu equipe, agora procura por colaboradores efetivos, porém com uma seleção mais exigente e atenta às reais necessidades da companhia”, explica Alex David, gerente de contas corporativas da Randstad.

Inauguração

O ParkShoppingBarigüi inaugura nesta semana a primeira clínica de vacinas dentro de um shopping do Paraná. ANeocentro Vacinas abre as suas portas oferecendo um amplo portfólio de vacinas para todas as faixas etárias.

* A Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná (Ademi/PR) confirmou a realização da 26ª edição da Feira de Imóveis do Paraná. O evento vai acontecer de 23 a 27 de agosto, no Expo Renault Barigui, pavilhão de exposições do Parque Barigui, em Curitiba. Nesse ano, a feira, que já faz parte do calendário oficial de eventos da capital paranaense, será realizada em paralelo à Feira de Móveis e Decoração.

* Neste mês o gerente de Estratégias de Conservação da Fundação Grupo Boticário e membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza, André Ferretti, esteve na Alemanha reunido com outros 22 pesquisadores e especialistas em conservação do mundo, para discutir boas práticas de conservação em áreas protegidas privadas.

* Carrinhos e minimotos elétricos, para crianças e adolescentes, são a nova forma divertida de passear pelo Shopping Curitiba.

* Presente em 13 estados brasileiros, a Parmeggio acaba de inaugurar o primeiro restaurante no Paraná. A rede, especializada em pratos executivos servidos no sistema de fast food, está presente na maior praça de alimentação de Curitiba, no Shopping Estação.

* A Usaflex, empresa pioneira e líder na fabricação de calçados femininos, recebeu o Selo Cinco Estrelas 2017 concedido pela revista Pequenas Empresa & Grandes Negócios.