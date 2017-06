SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Antes Claudia Leitte, agora sem o sobrenome. "Só com Claudia, sem Leitte", disse a cantora. Ela divulgou a novidade para o público nesta quarta -feira (28) através de sua conta no Instagram. Outra notícia também acompanha a publicação: uma nova turnê. Contudo, a cantora não deu maiores detalhes. Junto ao comunicado, a artista pediu a opinião de seus seguidores. "Não é massa? O que vocês acham?", perguntou. Os comentários da publicação se dividiam em apoio à nova fase da carreira e brincadeiras. "Aham Claudia, senta lá", disse um internauta. "Agora é Claudia Nescau", disse outro. No Twitter, o nome "Leitte" foi parar nos "trending topics", os assuntos mais comentados na rede social. Por lá, os internautas também se mostraram surpresos. A reportagem tentou contato com a assessoria da cantora, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.