Grêmio goleia o Atlético-PR e fica perto de vaga na semifinal da Copa do Brasil

JEREMIAS WERNEK SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atual campeão da Copa do Brasil está mais perto da semifinal. Nesta quarta-feira (28), o Grêmio aplicou 4 a 0 em cima do Atlético-PR, em casa, na partida de ida do confronto. Lucas Barrios, duas vezes, Kannemann e Everton marcaram em uma atuação quase irretocável do time gaúcho. Com a vitória, o Grêmio, vai para o jogo de volta com extrema tranquilidade. No dia 27 de julho, na Arena da Baixada, a equipe dirigida por Renato Gaúcho poderá perder até por três gols de diferença. A vitória desta quarta serviu para apagar a má impressão deixada na derrota para o Corinthians. No domingo passado, em um jogo recheado de emoção e que valia a liderança do Campeonato Brasileiro, o Grêmio perdeu por 1 a 0 diante de mais de 50 mil torcedores e ficou quatro pontos atrás dos paulistas. Dessa vez, o Grêmio pressionou e não parou de atacar. E em um período de 11 minutos, marcou três vezes. O primeiro gol saiu aos 22min, em um chute de fora da área de Lucas Barrios. O centroavante paraguaio voltou a marcar sete minutos depois, após tabela com Pedro Rocha. Aos 33min, após cobrança de escanteio de Luan, o zagueiro Kannemann fez o terceiro. E para finalizar, Everton marcou o quarto gol do Grêmio, aos 44min, fazendo a equipe arrancar aplausos da torcida. O Grêmio volta a campo no próximo sábado, no Pacaembu, para enfrentar o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético-PR só jogará no domingo, contra o Sport, na Ilha do Retiro, em busca da quinta vitória seguida no Brasileiro. GRÊMIO: Marcelo Grohe; Edilson, Geromel, Kannemann e B. Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Luan e Pedro Rocha (Fernandinho); Lucas Barrios Técnico: Renato Gaúcho ATLÉTICO-PR: Weverton; Jonathan, Thiago Heleno, Wanderson e Sidcley; Deivid (Carlos Alberto), Otávio, M. Rossetto (Lucho González) e Nikão; Douglas Coutinho e Pablo Técnico: Eduardo Baptista Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) Público: 28.138 pessoas (25.738 pagantes) Renda: R$ 706.175,00 Juiz: Flavio Rodrigues de Souza (SP) Cartões amarelos: Michel (Grêmio); Deivid, Wanderson, Nikão, Carlos Alberto (Atlético-PR) Cartão vermelho: Nikão (Atlético-PR) Gols: Lucas Barrios, aos 22min e aos 29min, Kannemann, aos 33min do primeiro tempo; Everton, aos 44min do segundo tempo