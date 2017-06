Portugal dispensa Cristiano Ronaldo para ver filhos recém-nascidos

FÁBIO ALEIXO CAZÃ, RÚSSIA (FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo não estará com a seleção de Portugal na disputa do terceiro lugar da Copa das Confederações, no domingo (1), em Moscou. O jogador se despediu dos companheiros logo após a eliminação para o Chile, nos pênaltis, nesta quarta-feira (28) em Kazan. Cristiano foi liberado pelo técnico Fernando Santos e pela Federação Portuguesa de Futebol para conhecer seus filhos gêmeos recém-nascidos. "O presidente da FPF (Federação Portuguesa de Futebol) e o selecionador nacional foram informados antes da Copa das Confederações pelo capitão da seleção nacional, Cristiano Ronaldo, que este tinha sido pai. O atleta, apesar do nascimento dos filhos, fez questão de ficar ao serviço da seleção, num gesto que devemos sublinhar e enaltecer. O presidente da FPF e o selecionador nacional entendem que, na impossibilidade de chegar ao objetivo de vencer a Copa das Confederações, devem libertar o atleta para que este possa, finalmente, ir conhecer os seus filhos", diz comunicado da entidade. Em seu perfil no Facebook, Ronaldo agradeceu o apoio recebido pela Federação. "Estive ao serviço da seleção nacional, como sempre acontece, de corpo e alma, mesmo sabendo que os meus dois filhos tinham nascido. Infelizmente, não conseguimos alcançar o principal objetivo desportivo que pretendíamos, mas estou certo que vamos continuar a dar alegrias aos portugueses. O Presidente da Federação Portuguesa de Futebol e o selecionador nacional tiveram hoje uma atitude que me sensibilizou e que não esquecerei. Estou muito feliz por poder, finalmente, estar com os meus filhos pela primeira vez", escreveu. Ronaldo deixa a competição com dois gols marcados. Com problemas com o Fisco espanhol e com a possibilidade de deixar o Real Madrid, o jogador não deu nenhuma entrevista durante todo o tempo em que esteve na Rússia. Respondeu apenas perguntas protocolares da Fifa após ser eleito o melhor em campo nos três jogos de Portugal na primeira fase.