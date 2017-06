Chapecoense leva gol nos acréscimos e perde de time argentino na Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Campeã da Copa Sul-Americana de 2016, a Chapecoense estreou com uma derrota fora de casa na edição 2017 do torneio. Nesta quarta-feira (28), em jogo na Argentina diante do Defensa y Justicia, o time catarinense segurou a marcação até o fim, mas acabou cedendo um gol nos acréscimos e perdeu por 1 a 0. A partida foi válida pela segunda fase da Sul-Americana 2017, fase na qual entraram os times oriundos da Libertadores 2017 - caso da própria Chapecoense. O Defensa y Justicia, por sua vez, passou pelo São Paulo na primeira fase do torneio. Agora, os dois times fazem o jogo de volta no dia 25 de julho, na Arena Condá. Antes, a Chapecoense mede forças na segunda-feira (3) contra o Fluminense, em jogo no Estádio Giulite Coutinho pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, o Defensa y Justicia deu o primeiro susto aos 3 min, em um recuo de bola que Girotto passou sem força – Jandrei precisou sair da área para afastar. A Chapecoense, porém, tentou responder com perigo: aos 12 min, Reinaldo bateu falta da entrada da área e obrigou o goleiro Gabriel Arias a espalmar por cima. Diante do amplo domínio de bola argentino na etapa inicial (63%, contra 37%), a Chapecoense precisou apostar nos contra-ataques para oferecer perigo. Aos 29 min, Apodi disparou com a bola do campo de defesa, mas foi derrubado pelos agarrões de dois jogadores – Leonel Miranda acabou advertido com o cartão amarelo. A resposta do Defensa y Justicia veio no fim, aos 38 min da etapa inicial, Agustín Bouzat arriscou da entrada da área –a bola passou rente à trave direita de Jandrei. Nos acréscimos, de novo, o goleiro precisou sair do gol e dividir com atacantes adversários para abafar. A Chapecoense atuou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos: advertido aos 3min da etapa final, Andrei Girotto levou o segundo cartão amarelo aos 7 min. Numericamente superior, o time argentino seguiu fazendo pressão: aos 31 min, após bola que a zaga não afastou, Andrés Ríos tentou desviar de cabeça o cruzamento e parou na defesa de Jandrei. No fim, aos 39 min, Lucas Marques tentou surpreender o goleiro Gabriel Arias e arriscou do meio de campo, mandando perigosamente perto do gol. Na resposta, aos 43 min, Rafael Delgado levantou a bola na área e Nicolás Stefaneli cabeceou, parando de novo em Jandrei. O jogo caminhava para um empate até os acréscimos. No entanto, após cruzamento pela esquerda aos 49 min, o próprio Nicolás Stefaneli apareceu atrás de Reinaldo e desviou de cabeça para garantir a vitória argentina. DEFENSA Y JUSTICIA Gabriel Arias; Pablo Alvarado, Mariano Bareiro (Nicolás Stefaneli), Tomás Cardona; José Ignacio Rivero, Leonel Miranda, Jonás Gutiérrez, Rafael Delgado; Gonzalo Castellani (Tomás Pochettino); Agustín Bouzat, Andrés Ríos (Juan Cruz Kaprof). T.: Sebastián Beccacece CHAPECOENSE Jandrei; Apodi, Douglas Grolli, Fabrício Bruno, Reinaldo; Lucas Marques (Nathan), Andrei Girotto, Lucas Mineiro, Rossi (Diego Renan) e Arthur Caike; Wellington Paulista (Lourency). T.: Vagner Mancini Estádio: Estádio Norberto 'Tito' Tomaghello, em Florencio Varela (ARG) Juiz: Diego Haro (PER) Gols: Nicolás Stefaneli, aos 49 min do 2º tempo Cartões amarelos: Leonel Miranda e Pablo Alvarado (Defensa); Douglas Grolli, Andrei Girotto e Reinaldo (Chapecoense) Cartões vermelhos: Andrei Girotto (Chapecoense)