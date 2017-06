Quatro diretores do Brasil e Rodrigo Santoro são chamados ao júri do Oscar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os diretores brasileiros Nelson Pereira dos Santos, Cacá Diegues, Karim Aïnouz e Kleber Mendonça Filho, além do ator Rodrigo Santoro, estão na lista dos 774 novos convidados para integrar a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, anunciados nesta quarta (28). Mauricio Zacharias, brasileiro coautor dos roteiros de "Melhores Amigos" (2016) e "O Céu de Suely" (2006), também foi convidado em sua categoria. São os membros da Academia que escolhem os ganhadores do Oscar, prêmio mais popular do cinema, realizado anualmente em Los Angeles. Atualmente, o número de participantes ativos gira em torno de 8.500. Desde a edição do ano passado, quando o Oscar foi marcado pela falta de indicações a profissionais negros –fato que popularizou a hashtag crítica #OscarsSoWhite–, a Academia passou a se preocupar com a questão das minorias. Na atual lista de convidados, de 57 países, há 39% de mulheres e 30% de POC (People of Color) –ou seja, os não brancos (ex: negros e asiáticos). Segundo a Academia, no rol de participantes atual, 28% são mulheres e 13% não são brancos, percentuais que devem dobrar até 2020. Entre os convocados, a mais nova e a mais velha são atrizes: em um extremo, Elle Fanning, 19; no outro, Betty White, 95. A lista inclui ainda a Mulher-Maravilha Gal Gadot, a atriz Charlotte Gainsbourg ("Ninfomaníaca") e o ator Omar Sy, do recém-estreado "Uma Família de Dois". Dos 774 nomes deste ano –um recorde histórico–, 30 estão em mais de uma categoria. É o caso do brasileiro Nelson Pereira dos Santos, 88, um dos maiores cineastas do país, de "Rio 40 Graus" (1955) e "Vidas Secas" (1963). Se aceitar o convite, ele deverá escolher entre a categoria diretor ou roteirista. já que foi chamado para ambas. Em 2016, a Academia convidou nove profissionais brasileiros para integrar a instituição, entre eles Anna Muylaert ("Que Horas Ela Volta?") e Alê Abreu ("O Menino e o Mundo"). Veja a lista completa deste ano no seguinte link: http://www.app.oscars.org/class2017/.