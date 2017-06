Palácio da Alvorada é isolado após tentativa de invasão

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um homem tentou invadir o Palácio da Alvorada na noite desta quarta-feira (28) com um carro, segundo informações de autoridades que estiveram no local após o incidente. A informação ainda não foi confirmada pelo governo federal. Os acessos ao palácio estão fechados neste momento. O presidente Michel Temer chegou a residir no Alvorada neste ano por algum tempo, mas retornou ao Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidente. O palácio tem sido utilizado pelo presidente para reuniões com políticos aliados. O Planalto deve se manifestar oficialmente ainda nesta quarta.