Curitiba volta a ter time de vôlei

Os jogos das finais da Liga Mundial de Vôlei, que acontecem de 4 a 8 de julho na Arena da Baixada, em Curitiba, já tem legados mesmo antes da sua realização. Além de transformar a Capital na cidade do vôlei mundial, volta a despertar o interesse pelo esporte. No momento, até uma nova equipe está em montagem na cidade para disputar a Superliga Nacional no feminino.

A novidade vai ser apresentada nesta sexta-feira (30). É uma equipe profissional que vai tentar uma vaga na Superliga Nacional Feminina durante a disputa da Copa de Ouro, que acontece nos dias 2, 3 e 5 de agosto, no ginásio do Sesi, em Santo André. A competição garante ao campeão a única vaga ainda em jogo na Superliga.

O projeto do novo time é apadrinhado por dois grandes esportistas de Curitiba, a ex-tenista Gisele Miró e o ex-jogador, campeão olímpico de vôlei, Giba. A meta dos dois é resgatar a paixão do curitibano pelo vôlei, esporte que teve seus tempos áureos na cidade há mais de uma década.

“É um grande desafio. Quero muito ver o vôlei feminino que fez tanto sucesso na época do Rexona de volta a Curitiba. Com o Giba como padrinho e o empenho das atletas e comissão técnica temos a oportunidade de realizar este sonho”, diz Gisele. “Curitiba respira vôlei, sempre foi assim. A cidade tem um potencial muito grande, mas que não era explorado”, ressalta Giba.