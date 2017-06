Palácio da Alvorada é isolado após tentativa de invasão

GUSTAVO URIBE E RUBENS VALENTE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um homem tentou invadir o Palácio da Alvorada na noite desta quarta-feira (28) com um carro. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República informou em nota que, por volta das 19h, um veículo, após receber orientação para reduzir a velocidade e identificar-se, acelerou abruptamente e ultrapassou a grade de proteção que dá acesso ao Palácio da Alvorada. "Foram realizados disparos de arma de fogo de advertência e, em seguida, contra o veículo, que parou na área interna do Palácio. O motorista, sem ferimentos e, aparentemente menor de idade, foi conduzido pela Polícia Federal, que realizará as investigações." Segundo a reportagem apurou, o motorista quebrou o portão do palácio e parou o veículo na capela da residência oficial. Ele chegou a sair do carro e se esconder nos jardins, mas foi localizado pelos seguranças presidenciais. De acordo com relatos, ele falava frases desconexas quando foi detido. Os dois acessos ao Alvorada foram bloqueados e até carros da Polícia Militar não foram autorizados a passar. Uma equipe da Polícia Federal chegou ao Palácio por volta das 22h. O presidente Michel Temer chegou a residir no Alvorada neste ano por algum tempo, mas retornou ao Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência. O palácio tem sido utilizado pelo presidente para reuniões com políticos aliados.