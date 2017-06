EUA estendem veto parcial a eletrônicos para todos os voos

ISABEL FLECK WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O governo americano anunciou nesta quarta-feira (28) novas medidas de segurança que devem ser aplicadas em todos os voos comerciais com destino aos Estados Unidos, com maior fiscalização sobre aparelhos eletrônicos, como laptops e telefones celulares. As mudanças, que devem começar a ser aplicadas em três semanas, vão afetar também os passageiros que saírem do Brasil para os EUA. O governo americano calcula que as medidas vão afetar 325 mil passageiros por dia, cerca de 2.100 voos de 180 companhias aéreas, e 280 aeroportos em 105 países. "Elas [novas medidas] incluirão o rastreamento avançado de dispositivos eletrônicos, análises mais completas de passageiros e novas medidas destinadas a mitigar a potencial ameaça de ataques internos", disse o secretário de Segurança Doméstica, John Kelly, sem especificar o que seriam as análises sobre os passageiros. Ele afirmou ainda que as companhias aéreas serão incentivadas a adotar "abordagens de fiscalização mais sofisticadas", incluindo o melhor uso de cães para detectar explosivos e uma tecnologia mais avançada de verificação das bagagens. Segundo Kelly, as companhias que não aplicarem as novas medidas poderão ser obrigadas a proibir que seus passageiros levem, inclusive na bagagem despachada, notebooks e outros aparelhos eletrônicos —que podem ser usados por terroristas como explosivos ou para acionar dispositivos. "Não tenham dúvidas: nossos inimigos estão trabalhando constantemente para encontrar novos métodos de camuflar explosivos, recrutar pessoas e sequestrar aviões." O secretário disse que o governo tem visto um "renovado interesse" em parte dos grupos terroristas de mirar o setor de aviação. "Terroristas querem derrubar aviões para instigar o medo, atrapalhar as nossas economias e minar nosso modo de vida", afirmou. Kelly endureceu o tom em relação às empresas aéreas ao dizer que "a inação não é uma opção". "Aqueles que escolherem não cooperarem ou demorarem para adotar essas medidas podem estar sujeitos a outras restrições —incluindo a proibição de aparelhos eletrônicos em seus aviões ou até a suspensão de seus voos para os EUA", disse. MEDIDA ANTERIOR Em 21 de março, as autoridades americanas proibiram os passageiros que partiam de dez aeroportos em oito países do Oriente Médio e do norte da África —Jordânia, Egito, Arábia Saudita, Kuait, Qatar, Emirados Árabes Unidos, Marrocos e Turquia— de transportar laptops, tablets e outros dispositivos eletrônicos maiores que um celular na cabine dos aviões. No fim de maio, o secretário já havia afirmado que o governo estava disposto a vetar laptops na cabine de todos os voos para os EUA. Segundo funcionários do governo americano ouvidos pela Reuters, as companhias terão 21 dias para aplicar as novas regras com relação à verificação minuciosa das bagagens. Para as outras medidas, como análise mais completa dos passageiros, o prazo é de 120 dias.