Santos perde do Flamengo e terá de vencer por 3 gols de diferença na Vila

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos perdeu do Flamengo por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (28), no Estádio Luso-Brasileiro, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Agora, a equipe paulista precisa vencer por três gols de diferença no jogo de volta, na Vila Belmiro, em 26 de julho, para avançar às semifinais da competição. O JOGO Apesar de a posse de bola ter sido equilibrada na primeira etapa, só o Flamengo conseguiu criar chances claras de gol. Aos 11, Berrío recebeu lançamento de Everton, limpou Jean Mota com facilidade e chutou para bela defesa de Vanderlei. Sete minutos mais tarde, outra boa defesa do goleiro santista em novo lance de Berrío sobre Jean Mota. Aos 26, entretanto, não teve jeito. Réver abriu a zaga santista com belo passe para Paolo Guerrero. O peruano ajeitou de calcanhar para everton que, de direita, acertou belo chute da entrada da área para abrir o placar. O Flamengo teve amplo domínio no segundo tempo. Logo aos oito, Berrío, de bicicleta, obrigou Vanderlei a fazer mais uma boa defesa. Os cariocas rondavam a área do Santos e parecia questão de tempo até fazerem o segundo gol. Na única boa chance do santos no jogo inteiro, Copete completou para as redes após disputa de bola aérea na área, mas estava impedido. O segundo tempo seguiu com a tônica de ataque do Flamengo e defesa do Santos. Aos 31, o lateral santista Caju perdeu a bola e Diego lançou para Everton, que saiu na cara de Vanderlei. O goleiro santista saiu muito bem e, pela quarta vez na partida, evitou um gol do Flamengo. O time carioca ampliou aos 42. Guerrero fez ótima jogada pela esquerda e rolou para Cuellar. O colombiano acertou um belo chute de fora da área para dar números finais à partida. O Santos volta a campo no próximo sábado (1º), contra o Atlético-GO, às 19h, em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro. Pela mesma competição, o Flamengo pega o São Paulo no dia seguinte, às 16h, no Morumbi. Estádio: Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro (RJ) Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG) Gol: Everton, aos 26min do primeiro tempo; Cuéllar, aos 43min do segundo tempo Cartões amarelos: Márcio Araújo (Flamengo); Lucas Veríssimo (Santos) FLAMENGO Thiago; Pará, Réver, Juan (Rafael Vaz), Trauco; Márcio Araújo, Cuéllar, Diego, Éverton; Berrio (Vinicius Junior), Guerrero. T.: Zé Ricardo SANTOS Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz, Jean Mota (Caju); Renato, Leandro Donizete, Lucas Lima; Bruno Henrique (Thiago Ribeiro), Kayke (Vitor Bueno), Copete. T.: Levir Culpi