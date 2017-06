Palmeiras reverte desvantagem de três gols e empata com o Cruzeiro na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma partida na qual cada tempo foi dominado por uma equipe, Palmeiras e Cruzeiro empataram em 3 a 3 no Allianz Parque pelas quartas de final da Copa do Brasil. A equipe da casa saiu de campo no primeiro tempo perdendo por 3 a 0. No segundo tempo, reagiu, conseguiu três gols e igualou o placar. A partida de volta será disputada em 26 de julho, no Mineirão. No primeiro tempo, o Cruzeiro foi dominante. Aproveitando-se especialmente dos espaços deixados por Zé Roberto na lateral esquerda e por Fabiano na lateral direita do Palmeiras e da lentidão de Edu Dracena, o time teve alto aproveitamento nos contra-ataques. Aos seis minutos de jogo, o Cruzeiro pegou a defesa do Palmeiras totalmente desarrumada, com Róger Guedes e Zé Roberto sozinhos na recomposição. Diogo Barbosa cruzou na área e Thiago Neves abriu o placar. Treze minutos depois, o Palmeiras perdeu a bola na lateral esquerda, Thiago Neves, Rafael Sóbis e Lucas Romero tabelaram, e Robinho ampliou a vantagem. O Cruzeiro de Mano Menezes claramente aproveitava as fragilidades da equipe escalada por Cuca, que até ali mantinha o plano inicial. O time mineiro não tardou a tirar vantagem mais uma vez dos desarranjos do Palmeiras. Thiago Neves lançou a bola nas costas de Fabiano, que não conseguiu impedir o veloz Alisson de fechar o placar do primeiro tempo em 3 a 0 para os visitantes. Para o segundo tempo, Cuca procurou corrigir os erros e investir na reação: colocou Egídio no lugar de Fabiano e Borja no lugar de Guerra. A estratégia passaria por cruzamentos e por presença em massa na área adversária. Logo aos seis minutos, Borja passou para Dudu, que ajeitou para Zé Roberto chutar a bola em cima da zaga. Dudu pegou a sobra e fez o primeiro do time da casa. Aos quinze minutos, Egídio cruzou duas vezes, e Borja ajeitou de cabeça para Dudu fazer o segundo seu no jogo. A estratégia de Cuca de jogar a bola na área para a disputa dos atacantes dava certo, e levaria o time ao empate. Quatro minutos depois, mais uma vez após disputa pelo alto na área, a bola sobrou para Willian, que bateu sem deixar a bola tocar no gramado. O goleiro Fábio foi traído por desvio da bola na zaga cruzeirense e viu a equipe sofrer o empate. O Palmeiras continuou pressionando até o final da partida e manteve a posse de bola na casa dos 60%. No entanto, não ameaçou de maneira mais incisiva a meta adversária. O time alviverde volta a campo no sábado (1º), quando enfrentará o vice-líder Grêmio pelo Brasileiro no Pacaembu. No domingo (2), o Cruzeiro enfrentará o Atlético-MG em clássico no Independência pela mesma competição. PALMEIRAS Fernando Prass; Fabiano (Egídio), Mina, Edu Dracena, Zé Roberto; Thiago Santos, Tchê Tchê, Guerra (Borja); Roger Guedes (Keno), Willian, Dudu. T.: Cuca CRUZEIRO Fábio; Ezequiel, Léo, Caicedo, Diogo Barbosa; Ariel Cabral (Henrique), Lucas Romero (Hudson), Robinho (Ábila), Thiago Neves; Alisson, Rafael Sóbis. T.: Mano Menezes Estádio: Estádio Palestra Itália, em São Paulo (SP) Juiz: Jailson Macedo Freitas (BA) Público: 32.067 pagantes Renda: R$ 1.996.242,72 Cartões amarelos: Thiago Santos, Fernando Prass e Willian (Palmeiras); Rafael Sóbis, Ábila, Hudson (Cruzeiro) Gols: Thiago Neves (Cruzeiro), aos 6min, Robinho (Cruzeiro), aos 19min, Alisson (Cruzeiro), aos 30min do 1º Tempo; Dudu (Palmeiras), aos 6 e aos 16min, Willian (Palmeiras), aos 20min do 2º Tempo