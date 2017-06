Corinthians empata no fim pela Sul-Americana e chega a 24 jogos invicto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A impressão era de que o Corinthians sofreria a primeira derrota após mais de dois meses. Apática, a equipe de Fábio Carille nem parecia a líder invicta do Campeonato Brasileiro. A salvação veio no final em uma cabeçada de Balbuena que deixou o clube de Parque São Jorge em boas condições para se classificar na Copa Sul-Americana. Foi o lance responsável pelo empate em 1 a 1 com o Patriotas, na Colômbia. O último resultado negativo corintiano foi em 16 de março: derrota por 1 a 0 diante da Ferroviária, pelo Campeonato Paulista. Graças ao empate desta quarta, são 24 partidas sem perder. Em 26 de julho, no Itaquerão, o Corinthians se classifica com vitória por qualquer placar ou empate em 0 a 0. O Patriotas apostou na velocidade pelas laterais. Aproveitou as descidas de Fagner e Moisés e conseguiu ameaçar o gol de Cássio. Com a velocidade de Mosquera e Gómez, os colombianos dominaram os primeiros 45 minutos. O primeiro tempo do Corinthians foi abaixo da critica. Com excesso de erros de passe e sem se encontrar em campo, os jogadores irritaram Fábio Carille, que caminhou sem parar de um lado para o outro da área técnica. Conseguiu chutar pela primeira vez ao gol aos 24 minutos, quando Romero recebeu de Kazim, cortou e chutou no meio do gol. O goleiro Villete espalmou para o meio da área, mas nenhum atacante brasileiro conseguiu aproveitar. Embora tivesse o domínio territorial, faltava ao Patriotas a capacidade de criar uma real situação para marcar. Gómez exagerava na força nos cruzamentos e esses passavam voando pela área do rival. Até que os 30 a bola foi levantada por Mosquera. No rebote, Gómez chutou cruzado, forte e surpreendeu Cássio. O gol foi uma recompensa para a equipe colombiana, que disputa a primeira competição continental de sua história. Em desvantagem, o Corinthians tentou acelerar o jogo e Rodriguinho deixou Kazim em boas condições para finalizar. O inglês naturalizado turco arrematou por cima. Foi só isso. Se tivesse um centroavante de área, finalizador, para aproveitar os cruzamentos, o Patriotas poderia ter ampliado a vantagem antes do intervalo. Se Carille sacudiu os jogadores no vestiário e esperava uma reação, isso não aconteceu. O Corinthians voltou para o segundo tempo com a mesma apatia e repetindo os erros. Pouco incomodado, o Patriotas seguiu com a mesma tática de explorar as laterais. Foi em um cruzamento após cobrança de falta, aos sete minutos, que Robayo acertou cabeçada na trave. Talvez por depositar esperanças na partida de volta, em casa, o Corinthians não passava nenhum senso de urgência. Os lançamentos eram equivocados e todas as vezes que Rodriguinho tentou acelerar o ritmo, os erros de passes reapareciam. Assim, a melhor forma de ameaçar o gol colombiano era com bolas paradas. Em cobrança de falta, aos 15, Fagner tentou acertar o ângulo esquerdo e obrigou Villete a fazer boa defesa. O mesmo teve de fazer Cássio. Duas vezes no espaço de um minuto o goleiro corintiano foi exigido, em finalizações de Rodríguez e Murillo. Nos dez minutos finais, apesar de jogar melhor e ter o domínio, o Patriotas ficou com medo do próprio sucesso. Seus jogadores começaram a abusar da cera e o time, a recuar. Como um convite desses ao ataque não se recusa, o Corinthians saiu mais para o jogo. Foi à frente meio sem convicção, mas foi. Uma bola poderia ser suficiente para evitar a derrota. E foi. Aos 46, cruzamento de Fagner encontrou Balbuena na pequena área. De peixinho, o zagueiro empatou e salvou a equipe brasileira da derrota. PATRIOTAS Villete; Pretel (Murillo), Arboleda, Cabezas, Carreño; Larry Vásquez, Robayo, Mosquera, Omar Vázquez, Gómez (Rodríguez); Ibargüen (Valoyes). T.: Diego Corredor CORINTHIANS Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo, Moisés; Gabriel (Clayton), Camacho (Fellipe Bastos), Marquinhos Gabriel (Giovanni Augusto), Rodriguinho; Romero, Kazim. T.: Fábio Carille Estádio: La Independencia, em Tunja (Colômbia) Juiz: Mario Díaz de Vivar (Paraguai) Cartões amarelos: Ibargüen, Carreño e Rodríguez (Patriotas); Fagner (Corinthians) Gol: Gómez (Patriotas), aos 30min do primeiro tempo; e Balbuena (Corinthians), aos 47min do segundo tempo