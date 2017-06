Operação mira 27 pessoas monitoradas por tornozeleira eletrônica no Paraná

(foto: Divulgação/Polícia Civil)

Cerca de 100 policiais civis e militares estão nas ruas para cumprir 27 mandados de prisão contra pessoas monitoradas por tornozeleira eletrônica no Paraná. É a Operação GPS III, que tem como objetivo prender monitorados que descumprem as regras de uso do equipamento.

A operação é coordenada pela Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná (Sesp) e reúne a Polícia Militar, Civil e o Departamento Penitenciário. A ação policial acontece em Curitiba, região metropolitana, litoral e em cinco cidades do interior: Londrina, Ponta Grossa, Enéas Marques, Itapejara do Oeste e Alto Paraíso.

A grande maioria dos alvos é de pessoas que respondem pelo crime de roubo e, por decisão da Justiça, progrediram do regime fechado pelo monitoramento eletrônico através da tornozeleira. No entanto, deixaram de cumprir as regras do uso do equipamento e retornarão para o regime fechado para terminar de cumprir a pena. Em um dos casos, uma mulher que colocou a tornozeleira no dia 31 de março de 2017 e deixou o equipamento sem bateria por 41 vezes. Ela responde pelo crime de sequestro.

A principal violação detectada pelos agentes penitenciários, que acompanham os monitorados pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que fica na Sesp, foi o descarregamento da bateria da tornozeleira – considerada uma infração grave, que é comunicada ao Poder Judiciário que pode revogar o benefício.

Mais informações serão repassadas em entrevista coletiva marcada para as 10h no COPE (Rua Conde São João das duas Barras, 1274 - Vila Hauer, Curitiba).