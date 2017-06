Motoristas de ônibus mantêm greve em Sorocaba

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A greve dos motoristas e cobradores de ônibus de Sorocaba (99 km de São Paulo) continua nesta quinta-feira (29). Os trabalhadores das empresas STU e Consor estão em greve desde o dia 22 por aumento salarial. A categoria já participou de reuniões de conciliação com as empresas de ônibus e a Urbes (Trânsito e Transporte), mas não houve acordo. O sindicato informou que continuará a cumprir a liminar determinada pelo TRT (Tribunal de Justiça do Trabalho) com 70% da frota de ônibus de cada empresa nos horários de pico e 50% nos demais horários. O transporte especial funciona normalmente.