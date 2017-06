Rubinho conta para Bibi que vai fugir da prisão em 'A Força do Querer'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Irene pede que Mira tente descobrir mais sobre Otávio com Heleninha. Jeiza se emociona com o ônibus de Zeca, que leva seu nome. Ritinha inventa para Joyce que fará um curso de gastronomia. Bibi e Rubinho se amam na prisão, e Aurora se preocupa com a filha. Jeiza se incomoda ao ver Cândida conversar com um homem. Nonato comemora o show de Elis Miranda com Biga. Bibi é flagrada pela polícia em sua visita fora de hora com Rubinho. Caio confronta Bibi e Rubinho. Jeiza conhece Amílcar, novo namorado de Cândida. Mira sonda Heleninha sobre Otávio, e Silvana desconfia. Eurico se preocupa com um possível retorno de Otávio. Rubinho anuncia a Bibi que decidiu fugir da prisão.