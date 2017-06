Rastros de nuvens no céu de Curitiba chamam atenção. Saiba como se formam

(foto: Josianne Ritz)

Curitiba amanheceu nesta quinta-feira (29) com o céu repleto de rastros de nuvens, o que chamou a atenção de muitos internautas. O fenômeno é lindo e relativamente comum em Curitiba. Segundo Fernando Mendes, meteorologista do Instituto Simepar, Curitiba é um lugar ideal para os chamado Contrails, por causa das condições de temperatura e umidade no inverno.

Os Contrails são na verdade trilhas de condensação. "As aeronaves soltam vapores d’água e por causa da temperatura congelam instantaneamente, transformando-se em cristais suspensos na atmosfera. Eles também se deslocam no céu, ou seja, mudam de direção", explica ele. Para que a trilha de condensação aconteça é preciso que a temperatura da atmosfera -35° C,a pelo menos 7000 metros de altitude e a umidade relativa do ar deve chegar perto os 65%.

A condição de umidade em Curitiba, em altitudes acima de 5000 metros, entre 50% e 70%, é a ideal para a formação desse tipo de fenômeno.

Previsão - Nesta quinta-feira (29), uma frente fria se desloca entre a Argentina, Uruguai e o extremo sul do Rio Grande do Sul em direção ao Oceano Atlântico. No Paraná e regiões vizinhas o tempo não se altera, ou seja, a área de alta pressão atmosférica segue firme sobre a região, inibindo a formação de nuvens. Apenas entre o sul, os Campos Gerais e a Região Metropolitana de Curitiba, efeitos orográficos podem formar nevoeiros entre o período da noite e o início da manhã. Já no período diurno, o Sol brilha forte e os índices de umidade relativa do ar diminuem rapidamente, podendo ficar abaixo dos 40 % no decorrer da tarde.