(foto: Rede News 24 Horas)

Em Meu Malvado Favorito, o malvado Gru foi desviado para o lado do bem ao tomar carinho por três meninas órfãs que, a princípio eram apenas parte de um plano maligno. O filme fez sucesso e a família cresceu em Meu Malvado Favorito 2, com a adição de Lucy, candidata a pretendente do protagonista. Agora, Gru ganha mais um parente, um irmão gêmeo, de nome Dru. Essa é a premissa de Meu Malvado Favorito3, que estreia nesta quinta-feira (29) em Curitiba.

Dru não é a única novidade. Há o bandido da vez, Balthazar Bratt. Trinta anos atrás, Bratt era um ator-mirim fofinho que fazia sucesso no seriado Evil Bratt, principalmente quando usava o bordão “eu sou mau demais”. Mas o menino cresceu e ficou cheio de espinhas e com a voz esganiçada típica da adolescência. Ele não suportou. Nem ele nem os produtores do seriado, que cancelaram o programa. Bratt parou no tempo, mas estava convencido que era mesmo mau demais. Nada mais natural que entrar de verdade para o mundo do crime. Seu visual é típico dos anos 80, com mullets, bigode estilo Freddie Mercury, visual colorido e paletó com ombreiras. Só faltou a pochete.

