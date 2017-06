Senador Roberto Rocha vai relatar indicação de Dodge para PGR

TALITA FERNANDES BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), escolheu Roberto Rocha (PSB-MA) para relatar a indicação de Raquel Dodge ao cargo de procuradora-geral da República. A assessoria de Rocha confirmou que Eunício fez o convite a Rocha na noite de quarta-feira (28), horas depois de o nome de Dodge ter sido anunciado pelo Palácio do Planalto. O senador será o responsável por um parecer -que pode ser favorável ou não- à escolha da procuradora para ocupar o cargo pelos próximos dois anos. O relatório deve ser apresentado na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), que tem como função sabatinar a candidata ao cargo. Após apreciação do colegiado, a indicação para a PGR é analisada pelos 81 senadores em plenário. O governo agiu com pressa para escolher o substituto de Janot, que acusa o presidente Michel Temer de ter cometido crime de corrupção passiva. Eunício foi comunicado da escolha de Dodge no fim da manhã de quarta (28) e na sequência conversou com o presidente da CCJ, senador Edison Lobão (PMDB-MA). À noite, ele recebeu Dodge em seu gabinete para combinar o calendário de sabatina e aprovação. A previsão é de que a escolha do presidente Temer seja lida em plenário nesta quinta-feira (29) e enviada nesta mesma data à CCJ. A previsão é de que a sabatina e votação aconteçam no dia 12 de julho, antes do início recesso parlamentar. Temer recebeu na quarta (28), da ANPR (Associação Nacional dos Procuradores da República), a lista com três nomes indicados pela categoria. A procuradora foi a segunda mais votada da categoria e é adversária de Janot. Em primeiro, ficou Nicolao Dino, aliado de Janot e que defendeu no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) a cassação da chapa Dilma Roussef-Michel Temer. O terceiro foi Mario Bonsaglia.