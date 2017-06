Primeiro Festival de Churros de Curitiba terá até opções com whisky

(foto: Divulgação)

Curitiba receberá pela primeira vez, de 25 a 27 de Agosto, o Festival do Churros. O evento é realizado em diversas cidades brasileiras e chega com muitas variedades de churros Gourmet. A entrada é gratuita. Serão 10 food trucks vendendo mais de 30 opções de churros gourmet. O local será divulgado em breve.

No cardápio, opções que vão do churros tradicional ao espanhol, acompanhados de sorvete e milk shake. Entre as opções de cobertura estão os tradicionais doce de leite e chocolate, além de novidades como morango, goiabada, Kinder Bueno, KitKat, Ferrero Rocher, M&Ms, Nutella, e Jack Daniel's.

O evento acontecerá das 12 às 22 horas



O 1º Festival do Churros de Curitiba é realizado pela LB Promoções, IBEM Produções e PHS Produções que organizam o Festival Food Truck em dezenas de cidades brasileiras. Além de Curitiba, recebem o Festival de Churros municípios como Maringá(PR), Florianópolis(SC) Belo Horizonte(MG), Uberlândia (MG) Governador Valadares, Rio de Janeiro, Niterói (RJ), Piracicaba (SP), Valinhos (SP), Maceió (AL), Anápolis (GO), Rio Verde (GO), Itumbiara (GO) e Goiânia (GO).



Informações: 019 9 8170-3070 e no evento no Facebook.