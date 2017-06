Iraque retoma mesquita de Mossul onde EI proclamou califado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Exército iraquiano anunciou nesta quinta-feira (29) ter retomado das mãos da organização terrorista EI (Estado Islâmico) a emblemática mesquita Al Nuri, no centro da cidade de Mossul. O local, destruído pelos extremistas na semana passada, é onde o líder da milícia, Abu Bakr al-Baghdadi, proclamou um "califado" após a tomada da cidade, em junho de 2014. O novo avanço das tropas iraquianas indica que a batalha para expulsar os terroristas de Mossul, a segunda maior cidade do país, pode estar perto de acabar. "O Estado fictício deles caiu", afirmou o brigadeiro-general Yahya Rasul, porta-voz do Exército iraquiano. Atualmente, os combatentes do EI estão encurralados em uma pequena área da Cidade Velha de Mossul, território densamente populado por civis. Iniciada em outubro, a ofensiva sobre Mossul tem o apoio da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos. Ao destruir o a Mesquita Al Nuri, os extremistas sinalizaram que já dão a batalha por perdida. O EI negou ser responsável pela ação, culpando um bombardeio dos EUA pela derrubada. Construída inicialmente no século 12, a mesquita Al Nuri -conhecida também como mesquita Corcunda devido à inclinação de seu minarete- era um dos símbolos do Iraque. O EI destruiu diversos dos patrimônios históricos do país, incluindo a tumba do profeta Jonas, o museu de Mossul e as ruínas de Nimrud. Milhares de livros e pergaminhos foram destruídos também, em um prejuízo histórico ainda não estimado. Além sofrer derrotas no Iraque, o EI é alvo de uma ofensiva em Raqqa, sua autoproclamada capital na Síria. A perda progressiva de territórios deve enfraquecer a milícia, reduzindo sua capacidade de obter recursos financeiros e de recrutar combatentes.