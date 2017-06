Mercedes muda desenho de peça que custou vitória a Hamilton em Baku

LONDRES, REINO UNIDO (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar do rival Sebastian Vettel ter recebido uma punição de stop and go de 10s, tendo perdido algo em torno de 30s no total durante o GP do Azerbaijão, Lewis Hamilton chegou em quinto, atrás do piloto da Ferrari. Isso porque o inglês, que largara na pole e vinha liderando com certa folga a prova, teve de fazer uma parada não programada nos boxes para trocar seu descanso de capacete, que ficou solto depois de um período de bandeira vermelha. Logo após a prova, a Mercedes disse que não culparia ninguém individualmente pelo ocorrido, que fez Hamilton perder mais dois pontos em relação a Vettel, que agora tem 14 de vantagem após oito etapas. Porém, a equipe fez uma investigação e concluiu que o comprimento dos pinos que servem para fixar a peça na parte de trás do cockpit foi um fator importante para a falha. A equipe, então, decidiu mudar o desenho destes pinos para se assegurar que a peça fique mais firme. O chamado descanso de capacete é uma peça removível localizada no topo do cockpit. Ela oferece maior proteção à cabeça do piloto e também serve como “almofada” em curvas de alta velocidade, em que as forças que agem no corpo do piloto fazem com que o pescoço se curve para a direção contrária. Tal peça deve ser facilmente retirável pelo próprio piloto para que ele tenha espaço para sair do carro com rapidez, ao mesmo tempo que não pode ficar se soltando quando o carro está na pista, como ocorreu com Hamilton. O resultado do GP do Azerbaijão, contudo, ainda pode ser alterado, uma vez que a Federação Internacional de Automobilismo decidiu investigar Sebastian Vettel por ter colidido com Hamilton sob Safety Car.