Caminhoneiros têm acesso a exames e serviços gratuitos no Porto

Os caminhoneiros que aguardam para descarregar grãos no Porto de Paranaguá participam até esta quinta-feira (29) de atividades voltadas à melhoria da qualidade de vida. As ações acontecem no Pátio de Triagem e incluem exames de rotina, como nível de açúcar, da taxa de gordura e medição pressão arterial, além de orientações para atividades físicas, exercícios de alongamento e corte de cabelo.

As atividades são promovidas desde terça-feira (27) pela Revista Caminhoneiro, em parceria com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) e patrocínio da Shell.

Diariamente, nesta época do ano, passam pelo Pátio de Triagem cerca de 2 mil caminhões. Enquanto esperam o momento de carregar ou descarregar os veículos, eles aproveitam a programação. Os motoristas também podem acessar uma rede de internet no local para entrar em contato com familiares e amigos.

De acordo com o diretor-presidente da Appa, Luiz Henrique Dividino, pensar na qualidade de vida dos caminhoneiros é uma necessidade permanente.

“Temos um dos únicos pátios públicos de caminhões do País e pensar na qualidade de vida dos motoristas é fundamental. O fim das filas de caminhões, internet gratuita e boa estrutura para permanência estão entre as nossas prioridades”, comentou.

O produtor Maurício Marques, representante da Revista Caminhoneiro, falou sobre o evento. “Estamos aqui para lembrar os motoristas da importância de manter em dia a manutenção dos veículos, mas, também, os cuidados com o próprio corpo. Com isso, esperamos que eles sejam motivados a repensar o seu dia a dia e mudar os hábitos para uma vida melhor”, enfatizou.

PAUSA NECESSÁRIA – Aproximadamente 20 minutos são suficientes para fazer os exames e avaliações. O caminhoneiro Paulo Antunes Custódio, 42 anos, do Mato Grosso do Sul (MS), aprovou a ação. “No dia a dia a gente só pensa em carregar e descarregar. Até para comer é corrido. Por isso essa iniciativa é muito importante”.

Paulo Giovane Cruz, 31 anos, também saiu do Mato Grosso do Sul para descarregar em Paranaguá. “O projeto é muito bom porque as nossas viagens são sempre longas. Se paramos para fazer exames como esses, perdemos um ou até mais dias de trabalho. Assim fica mais fácil”.