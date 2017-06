McGregor já escolhe próximo rival no UFC, e Dana provoca Mayweather

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de enfrentar Floyd Mayweather, Conor McGregor já sabe quem quer enfrentar em seu próximo combate no UFC. Após a luta de boxe, que rendeu provocação de Dana White no Instagram, o irlandês pensa em voltar ao MMA contra Khabib Nurmagomedov. De acordo com reportagem do site "MMA Junkie", McGregor pensa em defender seu cinturão no peso-leve contra Nurmagomedov na Rússia, terra natal do possível oponente. A informação foi revelada por Dana White, presidente do UFC, que foi questionado sobre a possibilidade de o irlandês não voltar ao MMA após a luta contra Mayweather. "Sabe o que Conor me disse? Quer quer enfrentar Khabib na Rússia. Ele não é incrível? Não existe ninguém como ele. Ele está trabalhando em enfrentar Floyd Mayweather no boxe e está pensando em enfrentar Khabib na Rússia logo depois", disse o dirigente. McGregor vai enfrentar Mayweather dia 26 de agosto. Por meio de seu Instagram pessoal, White deixou clara sua torcida, postando uma foto em que o pugilista aparece como filho do irlandês.