McEnroe lamenta polêmica com Serena, mas se nega a pedir desculpas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - John McEnroe não se arrepende de suas palavras sobre Serena Williams. Após afirmar que a americana seria apenas a número 700 do mundo se jogasse no circuito masculino, o ex-tenista lamentou a proporção da polêmica causada pela declaração, mas se negou a pedir desculpas por ela. "Eu simplesmente não vi isso em nenhum outro esporte e não vi no tênis. Suponho que seja possível qualquer coisa em algum momento", disse McEnroe, referindo-se a duelos entre homens e mulheres. "Por que não combinar? Simplesmente resolve o problema. Tenho certeza de que os homens seriam a favor disso. Homens e mulheres jogam juntos, e então não precisaremos mais adivinhar", sugeriu, de acordo com reportagem da "ESPN", emissora americana em que o ex-tenista trabalha como comentarista. McEnroe causou polêmica ao afirmar que Serena seria apenas a número 700 do mundo se jogasse o circuito masculino e que poderia vencer a tenista mesmo aos 58 anos de idade. A americana respondeu, dizendo que a opinião do compatriota não é baseada em fatos. De acordo com McEnroe, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, propôs que o ex-tenista enfrente Serena em desafio após a polêmica.