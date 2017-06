Justiça impede retirada de bens da Usina de Reciclagem pelo IPCC

(foto: SMCS)

O juiz Jailton Juan Carlos Tontini, da 3ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, concedeu liminar favorável ao pedido da Procuradoria Geral do Município contra o Instituto Pró-Cidadania de Curitiba (IPCC). De acordo com a decisão, o Instituto deve desocupar e fica proibido de retirar os bens da Unidade de Valorização de Recicláveis, localizada na Fazenda Solidariedade, na Região Metropolitana de Curitiba. Em caso de descumprimento, a multa diária é de R$ 1 mil.

No pedido, o Município sustentou que o convênio firmado com a entidade estabelecia o gerenciamento e destinação dos resíduos sólidos recicláveis coletados e a inclusão socioambiental dos catadores informais por meio do Programa Ecocidadão. E que coube ao IPCC administrar UVR, para quem se cedeu uma área de 3 mil m² e se os equipamentos.

De acordo com a decisão, “os bens públicos não são passíveis de posse por terceiros, mas apenas a mera detenção, o que implica no dever de sua imediata devolução se encerrada a causa jurídica que a ensejou, inexistindo o direito de retenção”. O juiz lembra que o IPCC foi notificado da rescisão do convênio no último dia 19 de junho (segunda-feira), bem como para a devolução do imóvel e suas instalações.

Entenda o caso

Os convênios que a Prefeitura de Curitiba mantinha com o IPCC expiraram em 2014, 2015 e 2016. A administração anterior não renovou estas parcerias, obrigando a atual gestão a fazer repasses financeiros, na modalidade de ressarcimento, que é uma exceção no regime administrativo que a Prefeitura se vincula.

Os compromissos foram honrados até o mês de maio e, como exige a legislação, aguarda comprovação da correta destinação de todos os recursos repassados ao Instituto. Levantamentos preliminares apontam que parte dos recursos destinados ao IPCC não foram corretamente aplicados.

O Município está tomando providências administrativas e judiciais para responsabilizar os envolvidos. Desta forma, até a resolução das questões apontadas, não haverá repasses ao Instituto.