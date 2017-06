Reincidente, Vettel vai a novo julgamento na FIA depois de toque em Baku

LONDRES, REINO UNIDO (UOL/FOLHAPRESS) - O toque de Sebastian Vettel em Lewis Hamilton durante o GP do Azerbaijão pode sair caro para o piloto alemão: a Federação Internacional de Automobilismo decidiu abrir uma investigação formal acerca do lance, mesmo depois que o ferrarista já foi punido com um stop and go de 10s durante a corrida em Baku. Nos momentos que antecediam uma das relargadas na prova, Vettel acreditou que Hamilton tinha freado de propósito na saída de uma curva para provocar um toque entre ambos, algo que não ocorreu segundo a FIA. Depois de ter batido na traseira da Mercedes, Vettel colocou o carro de lado e, gesticulando com o rival, bateu novamente no carro de Hamilton. Por esse ato, considerado “potencialmente perigoso” pelos comissários, Vettel sofreu a punição de stop and go de 10s, maior pena que pode ser aplicada a um piloto antes da desclassificação da prova. No entanto, o que complica a situação de Vettel perante a FIA é o fato dele ser reincidente. No GP do México, o alemão esteve na mira da FIA depois de xingar o diretor de prova Charlie Whiting via rádio durante a prova. Na ocasião, a FIA emitiu um comunicado dizendo que não aplicaria nenhuma sanção porque o piloto “se desculpou e se comprometeu a trabalhar com a entidade no programa de segurança vial.” Ao mesmo tempo, a federação salientou que “se voltar a ocorrer algo similar, vamos tomar ações disciplinares no Tribunal Internacional da FIA para julgar o infrator.” Segundo comunicado da FIA, "as evidências serão estudadas e uma decisão será tomada antes do GP da Áustria", que será realizado dia 9 de julho. É esperado, contudo, que uma decisão saia já nesta segunda-feira (3).