Empate na Colômbia expõe pontos fracos do elenco do Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians suou para buscar um empate nos acréscimos contra o Patriotas, na noite da última quarta-feira (28), em Tunja, na Colômbia. A dificuldade diante de um time inferior tecnicamente e o mau desempenho de alguns atletas expuseram os pontos fracos do elenco corintiano. Depois de uma sequência de jogos no Brasileirão e um duelo duro contra o Grêmio em Porto Alegre há quatro dias, o técnico Fábio Carille poupou quatro jogadores da partida válida pela segunda fase da Copa Sul-Americana: Jô, Jadson e Maycon nem viajaram à Colômbia, enquanto Guilherme Arana não saiu do banco de reservas. O time corintiano entrou em campo com os reservas Kazim, Marquinhos Gabriel, Camacho e Moisés. Com o quarteto, o Corinthians perdeu dois de seus maiores trunfos: o apoio de Arana pela lateral esquerda e a jogada de pivô usada à exaustão na temporada, sempre com Jô como protagonista. Com poucas chances na equipe em meio à boa fase dos titulares, Moisés e Kazim sentiram, sobretudo, a falta de ritmo. O lateral não conseguiu subir ao ataque com a mesma frequência mostrada por Arana. Além disso, deu espaços aos colombianos no setor esquerdo - em um desses lances, o Patriotas conseguiu achar o caminho do gol marcado por Gómez. Titular depois de quase quatro meses, Kazim ainda foi prejudicado pela falta de ritmo e criatividade do meio-campo. Com o turco, o Corinthians não conseguiu ter êxito nas jogadas pelo alto -Jô, até aqui, mostrou bom desempenho na briga pelo alto. O time misto do Corinthians apresentou-se no mesmo esquema tático usado habitualmente por Carille. No 4-2-3-1, Camacho atuou ao lado de Gabriel na contenção, enquanto Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Romero jogaram mais à frente, na linha de três. Em entrevista coletiva concedida no Estádio La independencia, Carille admitiu o mau desempenho da equipe e colocou a culpa no gramado. "O campo é muito maior, é bem claro que é bem maior que o normal. O gramado não ajuda, a bola fica viva, não rolava normal. Ficou abaixo do esperado por causa do gramado", disse o treinador.