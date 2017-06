Manifestantes ocupam prédio da CDHU e cobram mais moradias em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma dezena de manifestantes ocupa, desde a noite desta quarta-feira (28), a sede administrativa da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), no centro da capital paulista. O grupo montou barracas no saguão do prédio, mas não atrapalha o funcionamento do órgão estadual. O protesto é coordenado pela UMM-SP (União dos Movimentos de Moradia de São Paulo) e cobra, entre uma série de reivindicações, a construção de 10 mil casas de habitação popular. Antes da ocupação, os manifestantes fizeram nesta quarta uma caminhada pelo centro. A concentração ocorreu na praça da Sé e seguiu em direção ao prédio do CDHU. A coordenação do movimento diz que aguarda um encontro com o presidente da pasta da habitação, Carlos Alberto Fachini, para desocupar o prédio. OUTRO LADO Em nota, a secretaria da habitação da gestão Alckmin lamentou a intransigência e falta de diálogo dos manifestantes, que não aceitaram ser recebidos pelos representantes estaduais, antes da realização do protesto. "Por isso, não há razão para a realização de uma manifestação como esta, que interrompe vias públicas e prejudica a população", segundo trecho do comunicado. A secretaria também esclareceu que todas as reivindicações apresentadas pelo movimento serão analisadas. Para o governo, 1.098 unidades habitacionais já foram entregues e outras 14.164 moradias estão em obras no Estado.