Justiça vai investigar irregularidades na venda de ingressos nos shows do U2

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O DPDC (Departamento de Proteção e Defesa ao Consumidor), órgão do ministério da Justiça, informou na terça-feira (27) que abriu investigações sobre supostas irregularidade na venda de ingressos para o show da banda irlandesa U2 em São Paulo. Em nota, a pasta relata que a investigação se refere a relatos de consumidores que alegam oferta de ingressos sem efetiva disponibilização para venda, inclusive para pessoa com deficiência, que também teriam encontrado dificuldades para a compra dos convites. A apuração tem como foco a empresa responsável pela venda dos ingressos "Ticket For Fun", que procurada pela reportagem, comunicou que "não vai se pronunciar sobre o assunto". U2 EM SÃO PAULO A banda irlandesa desembarca em São Paulo em outubro para três shows -dias 19, 21 e 22- no Estádio do Morumbi. A turnê The Joshua Tree Tour 2017 celebra os 30 anos do álbum que vendeu mais de 25 milhões de cópias no mundo, que conta com hits como "Where the Streets Have No Name", "I Still Haven't Found What I've Looking For" e "With or Without You".