Motoristas de ônibus não aderem à greve nesta sexta em Curitiba, mas bancos devem fechar

(foto: Júlio Covello/Sindicato dos Bancários)

Nesta sexta-feira (30), várias entidades estão convocando para a Greve Geral contra as reformas promovidas pelo governo federal, mas em Curitiba, o movimento está enfraquecido. Os motoristas e cobradores, por exemplo, não vão paralisar as atividades em Curitiba e Região Metropolitana. A categoria fará uma manifestarão às 17 horas na Boca Maldita para apoiar o Dia Nacional de Paralisação e Lutas, convocado pelas centrais sindicais, sem prejudicar o itinerário da cidade. Os bancários, servidores municipais, garis, servidores da Universidade Federal do Paraná (UFPR), no entanto, confirmaram a paralisação.



O metalúrgicos devem parar parcialmente nesta sexta. Durante toda essa semana, o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba (SMC), está em porta de fábrica, convocando os trabalhadores e toda a população. O sindicato vai liderar das 5h até às 9h da manhã mobilizações em porta de fábrica com a categoria nas maiores empresas do setor metalúrgico envolvendo cerca de 30 mil metalúrgicos.

“Os protestos que temos realizado ao longo do ano tem surtido efeito no Congresso. É fato que o governo está afundado até o pescoço na corrupção e não tem moral nenhuma para propor reformas que vão precarizar a vida de toda a população. É fato que debater propostas que retiram direitos num momento de crise é oportunismo puro. Por isso, estaremos em peso unidos com os trabalhadores de todo o Brasil para defender os direitos da população”, resume o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, Sérgio Butka.

Veja alguns dos atos que acontecerão no Paraná nesta sexta-feira (30).

:: Araucária - 8h30 em frente à Prefeitura

:: Cascavel - 8h30 na Unioeste (palestra) / 10h ato público no Núcleo Regional de Educação

:: Curitiba - 12h na Boca Maldita

:: Foz do Iguaçu - 8h no Bosque Guarani

:: Guarapuava - 8h30 na Praça 9 de Dezembro

:: Londrina - 9h no Calçadão

:: Maringá - 9h em frente ao INSS.

:: Paranavaí - 9h em frente à Prefeitura

:: Ponta Grossa - 8h30 na Praça Barão de Guaraúna