Inter perde Edenílson para jogo contra o Boa por conta de renovação

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Edenílson está fora do jogo contra o Boa Esporte. Nesta quinta-feira (29), o Internacional informou que o volante precisa aguardar a abertura da janela internacional na Itália para ter o vínculo restabelecido. O Inter dividiu o empréstimo e por isso depende do trâmite burocrático. Sem ele, Cláudio Winck e Junio disputam vaga para o jogo de sábado. Emprestado por um ano, Edenílson foi cedido pela Udinese. Mas estava no Genoa quando assinou com o Inter. O primeiro vínculo, entre Genoa e Inter, expira em 30 de junho. O jogo contra o Boa Esporte, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, é no dia seguinte. Para ativar a segunda parte do empréstimo, direto entre Udinese e o Colorado, é preciso aguardar a janela reabrir. A janela de transferências internacionais na Itália abre em 1º de julho, mas por conta da burocracia junto às federações é inviável a segunda parte do empréstimo ser confirmada no mesmo dia da partida contra o Boa. Assim, Edenílson não será relacionado. Sem o camisa 8, o Internacional será obrigado a mudar. Diante do Brasil de Pelotas, na última partida, Edenílson atuou no meio-campo e Fabinho jogou como lateral direito. A tendência é que agora ocorra o inverso. E a vaga em aberto seja disputada pelos dois laterais à disposição no grupo principal: Junio e Cláudio Winck. Internacional e Boa Esporte se enfrentam no sábado, às 16h30 (Brasília), no estádio Beira-Rio.