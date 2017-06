Prêmio Kindle aumenta valor pago a vencedores, que será de R$ 30 mil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A segunda edição do Prêmio Kindle de Literatura, promovido pela Amazon e a editora Nova Fronteira, vai pagar R$ 30 mil ao vencedor, R$ 10 mil a mais do que no ano passado. Podem concorrer apenas romances inéditos. Além do prêmio em dinheiro, o ganhador terá um contrato com a editora para publicação do livro. As inscrições começam no dia 1º de agosto e vão até dia 31 de outubro. Para isso, basta publicar a obra na Kindle Direct Publishing (amazon.com.br/kdp), plataforma de auto-publicação da Amazon, incluindo a hashtag #premiokindle entre as palavras-chave. A editora e o júri, formado pelos escritores Geraldo Carneiro e Carlos Heitor Cony, terão dois meses para avaliar os candidatos. Mas um dos critérios é a resposta do público depois que o livro for incluído na plataforma. Na edição do ano passado, foram inscritos cerca de 2.000 títulos -o vencedor foi "Machamba", de Gisele Mirabai. A expectativa é que esse número cresça. "Na primeira edição, muitos livros inscritos tiveram vendas expressivas, não só os vencedores. Mais de 30 [títulos] entraram na nossa lista de mais vendidos. Isso cria um boca a boca na comunidade de escritores", diz Ricardo Garrido, gerente geral de conteúdo para Kindle da Amazon no Brasil.