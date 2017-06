Willian José recusa o Barcelona para não virar reserva, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De acordo com reportagem do jornal espanhol "Mundo Deportivo", Willian José, 25, recusou uma proposta do Barcelona para a próxima temporada. Mas o centroavante brasileiro está disposto a continuar na Real Sociedad para manter a condição de protagonista. O clube catalão teria colocado Willian em pauta desde a chegada do técnico Ernesto Valverde, que assumiu para a próxima temporada. O treinador gosta das características do centroavante. No entanto, o brasileiro acredita que o protagonismo que tem na Real Sociedad é importante neste estágio da sua carreira, e por isso rejeitou as investidas do Barcelona. Assim, Willian prefere continuar na Real Sociedad por um salário menor do que poderia ganhar na Catalunha do que ficar na reserva de Messi, Neymar e Suárez e jogar somente de maneira ocasional. Willian tem como sonho defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018. O jogador acredita que ser reserva diminui ainda mais suas chances de ser convocado por Tite. Na última temporada, o brasileiro disputou 34 partidas pela Real Sociedad, sendo titular em 33 delas, e fez 14 gols. O jogador ajudou o clube a ficar em sexto no Campeonato Espanhol e se classificar para a Liga Europa.