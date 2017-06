Trump chama jornalista de 'louca' e diz que ela 'sangrava horrores'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um novo ataque contra jornalistas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou de loucos dois apresentadores da rede americana MSNBC. Após criticarem o presidente no programa "Morning Joe", Mika Brzezinski e Joe Scarborough foram chamados de "low I.Q. Crazy Mika" (Mika louca de baixo QI) e "Psycho Joe" (Joe maluco) por Trump. Em uma rede social, Trump disse que recusou um convite para se juntar a Mika e Joe durante o Réveillon, em seu resort na Flórida, porque "ela sangrava horrores de um facelift". A MSNBC afirmou, em um comunicado, que "é um triste dia para a América quando o presidente gasta seu tempo fazendo bullying, mentindo e vomitando pequenos ataques pessoas em vez de fazer o seu trabalho". Um dos principais aliados de Trump, o presidente da Câmara, o republicano Paul Ryan, também criticou os comentários. "Eu não vejo isso como um comentário apropriado." A vice-porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, em entrevista à Fox News, defendeu Trump. "Eu não acho que o presidente alguma vez foi alguém que é atacado e não revide". "Este é um presidente que luta contra fogo com fogo e certamente não se deixará ser atacado pela mídia liberal, e pelas elites liberais dentro da mídia." Ao ser questionada pelo âncora Bill Hemmer se era necessário apelar para uma linguagem forte como a usada por Trump contra Mika Brzezinski, Sanders respondeu: "Eu penso que o necessário é recuar de ataques desnecessários ao presidente". O novo ataque de Trump contra a mídia ocorre em uma semana já tensa, depois que a rede CNN foi obrigada a se retratar após publicar uma reportagem insustentável sobre os vínculos entre Trump e a Rússia. Três jornalistas deixaram o canal, e o presidente aproveitou a chance para voltar a se referir à CNN e outros veículos de comunicação como "fake news". "Então eles pegaram a fake news CNN, mas e quanto à NBC, CBS e ABC? E os decadentes NYT e Washington Post? Eles são todos fake news!", escreveu Trump em uma rede social. Mais cedo nesta semana, Sanders havia dito na Casa Branca que os americanos "merecem algo melhor" da mídia do país. Nas últimas semanas, as entrevistas diárias da Casa Branca não puderam ser transmitidas ao vivo pelas emissoras, em um movimento criticado pelas entidades de imprensa. Como ato de protesto e provocação, a CNN enviou à entrevista do último dia 23 o ilustrador Bill Hennessy, que faz os desenhos de sessões fechadas na Suprema Corte, ocasiões em que a emissora tampouco pode gravar.