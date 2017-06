Juventus anuncia rescisão do contrato de Daniel Alves

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Juventus anunciou oficialmente nesta quinta-feira (29) a rescisão do contrato do brasileiro Daniel Alves. Em um texto curto em seu site oficial, o clube italiano relembrou as conquistas do lateral com a camisa alvinegra. O anúncio da Juventus apenas confirmou o que já era esperado. Na última terça-feira (27), Daniel Alves postou um texto em seu Instagram agradecendo o clube e atacando o diretor Beppe Marota. Ao que tudo indica, o futuro de Daniel Alves deverá ser o Manchester City. Na última semana, o jornal "The Guardian" publicou que a contratação estava encaminhada. Recentemente, até Gabriel Jesus fez lobby para que o lateral feche com o clube inglês. Para repor a saída de Daniel Alves, a Juventus mira dois nomes: Serge Aurier, do PSG, e Danilo, atualmente no Real Madrid.