Netflix divulga o trailer do filme de 'Death Note'. Confira

(foto: Divulgação)

Baseado no famoso mangá japonês escrito por Tsugumi Ohba e Takeshi Obata, Death Note acompanha um estudante do ensino médio que encontra um caderno sobrenatural e percebe que nele existe um grande poder: se o proprietário escrever o nome de alguém enquanto estiver pensando em seu rosto, a pessoa morrerá. Embriagado por sua nova habilidade divina, o jovem começa a matar aqueles que julga indignos a viver.



O filme original Netflix é dirigido por Adam Wingard (A Bruxa de Blair, O Hóspede) e é estrelado por Nat Wolff (Cidades de Papel), Margaret Qualley (Dois Caras Legais), Lakeith Stanfield (Corra!), Paul Nakauchi (Piratas do Caribe: No Fim do Mundo), Shea Whigham (Trapaça) e Willem Dafoe (Homem-Aranha), como a voz de Ryuk.

Death Note estreará com exclusividade na Netflix em 25 de agosto, para seus membros em todo o mundo.

Confira o trailer: