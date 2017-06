"Essa Coca é Fanta sim": Coca-Cola lança latas contra a homofobia

(foto: Coca-Cola/Divulgação)

Como parte das ações do Dia Internacional do Orgulho LGBT, a Coca-Cola resolveu inovar: distribuiu a seus funcionários latas de Coca com Fanta laranja dentro. A ideia é mexer com uma "piada" comum no Brasil: ao se referirem a homossexuais, muitas pessoas dizem "essa Coca é Fanta". A latinha tem a inscrição “Essa Coca-Cola é Fanta. E daí?”. A versão não será comercializada e só funcionários puderam conferir as latas de perto. A imagem viralizou nas redes sociais. A empresa também enviou uma mensagem a seus funcionários.