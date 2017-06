Governo central tem em maio pior deficit fiscal desde 1997

MARIANA CARNEIRO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo registrou, em maio, o pior deficit fiscal para o mês desde 1997, início da série histórica. O resultado se deveu principalmente ao aumento das despesas verificado no mês, que subiram 12,7% ante o mesmo mês do ano passado. Já as receitas caíram 0,6% na mesma comparação, sempre descontada a inflação. Com isso, o deficit no mês foi de R$ 29,4 bilhões. O resultado de maio fez com que o deficit acumulado em 12 meses alcançasse em maio R$ 167,6 bilhões, equivalente a 2,59% do PIB, mais distante da meta do governo para este ano. O objetivo é chegar ao fim de 2017 com um resultado negativo de R$ 139 bilhões, ainda no vermelho porém levemente melhor do que o verificado em 2016. Dada a debilidade da arrecadação de impostos, porém, economistas e analistas do mercado financeiro estão cada vez mais céticos sobre a capacidade do governo entregar esse resultado. Nos primeiros cinco meses do ano, o deficit acumulado é de R$ 34,9 bilhões, 42% superior ao do mesmo período de 2016.