Federação internacional confirma Brasil no Mundial de natação

PAULO ROBERTO CONDE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fina (Federação Internacional de Natação), em comunicado enviado à nova gestão da CBDA (Confederação Brasileira de Desportes Aquáticos) nesta quinta-feira (29), afirmou que não deve impor uma suspensão ao país. Assim, os nadadores brasileiros vão competir normalmente no Mundial de Budapeste, em julho. No início do mês, a federação cogitou suspender o Brasil virtude das eleições presidenciais -que foram vencidas por Miguel Cagnoni. Ela afirmou não reconhecer o pleito, que foi organizado por um interventor nomeado pela Justiça comum. "Por favor, notem que os atletas não serão afetados por qualquer decisão da Fina e serão elegíveis a participar do Campeonato Mundial representando o Brasil", afirmou o diretor-executivo da Fina, Cornel Marculescu, no comunicado ao qual a Folha teve acesso. Havia risco de os atletas competirem de maneira independente, uma vez que a confederação estivesse suspensa. Apesar de adotar uma posição mais flexível em relação à CBDA, a Fina fez exigências para reconhecer a nova administração da entidade. Ela requisitou a realização de um assembleia geral e mudanças no estatuto da confederação brasileira, de acordo com determinações impostas pela federação internacional. Estas modificações devem ser submetidas a análise da Fina. "Uma vez que tudo isso seja feito, a Fina vai reconhecer a nova administração eleita", complementou Marculescu no comunicado. O Brasil terá 16 nadadores no Mundial de Budapeste, e também representantes nas outras modalidades aquáticas (nado sincronizado, saltos ornamentais, polo aquático e maratona aquática). A eleição de Cagnoni foi definida no dia 9 de junho, após muita polêmica envolvendo a CBDA. O ex-presidente da entidade, Coaracy Nunes, e outros três cartolas foram presos em abril após operação da Polícia Federal. Eles permaneceram detidos em Bangu 8, sob alegação de corrupção e desvio de verbas, até esta semana. Neste ínterim, a CBDA foi tocada pelo advogado carioca Gustavo Licks, interventor nomeado pela Justiça do Rio para organizar as eleições. O que irritou a Fina foi não participar do processo. Além disso, Nunes é ligado ao comitê executivo da entidade. CONFIRA A EQUIPE DO BRASIL NO MUNDIAL - Felipe Lima 100 m peito - 59s32 Terceiro tempo do mundo na temporada - Gabriel Santos 100 m livre - 48s11 Terceiro tempo do mundo na temporada - João Gomes Júnior 100 m peito - 59s41 Quinto tempo do mundo na temporada - Thiago Simon 200 m peito - 2min10s78 (obtida em 2016) Não está entre os 20 melhores tempos da temporada - Leonardo de Deus 200 m borboleta - 1min54s91 Quarto tempo do mundo na temporada - Marcelo Chierighini 100 m livre - 48s46 Décimo tempo do mundo na temporada - Henrique Martins 100 m borboleta - 51s57 Quarto tempo do mundo na temporada - Guilherme Guido 100 m costas - 53s78 13º tempo do mundo na temporada - Brandonn Almeida 400 m medley - 4min12s49 (obtida em 2016) Seria sétimo tempo na temporada - Revezamento 4 x 100 m livre (Gabriel Santos, Marcelo Chierighini, Bruno Fratus, Cesar Cielo) Os tempos somados das provas individuais põem o Brasil como segundo melhor do mundo no ano PENDÊNCIA - Vinicius Lanza, do Minas 100 m borboleta - 52s02 O jovem nadador tem o 16º tempo pelo critério técnico, mas a definição sobre sua ida ou não deve ocorrer apenas na quinta-feira (11) QUEM VAI ENTRAR NO BLOCO DOS EXCEDENTES - Joanna Maranhão 400 medley - 4min38s63 12º tempo na temporada - Bruno Fratus 50 m livre - 21s70 Quarto tempo na temporada - Manuella Lyrio 200 m livre - 1min57s34 15º tempo na temporada - Guilherme Costa 1.500 m livre - 15min06s35 16º tempo na temporada - Etiene Medeiros 50 m livre - 24s73 Oitavo tempo na temporada - Cesar Cielo 50 m livre - 21s79 Sexto tempo na temporada - Nicholas Santos 50 m borboleta - 22s61