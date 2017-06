Ranking dos mais valiosos tem United em 1º; top 50 sem times brasileiros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estudo realizado pela "Brand Finance" aponta o Manchester United como a marca de time de futebol mais valiosa do planeta. No levantamento feito pela consultoria financeira, nenhum time brasileiro aparece entre os 50 mais valiosos. O United tem a marca avaliada em R$ 5,6 bilhões. No ano passado, o clube inglês já era classificado como o mais valioso, com R$ 4,3 bilhões. O Real Madrid aparece em segundo no ranking, com R$ 4,604 bilhões, seguido de perto pelo Barcelona, com valor avaliado de R$ 4,6 bilhões. O Chelsea foi quem deu o maior salto em relação à pesquisa anterior. De oitavo mais valioso, o atual campeão inglês desponta na quarta colocação na pesquisa de 2017. O futebol inglês domina o ranking com 18 times do país entre os 50 mais valiosos. É o segundo ano consecutivo que não aparece equipe do Brasil no ranking. Em 2015, o São Paulo o foi avaliado como a 43ª marca mais valiosa do mundo, com o Corinthians em 48º. Em 2014, o Corinthians era o 36º do ranking; o São Paulo era o 48º.