Maytê Corrêa mostra seu samba na Caixa Cultural

A cantora e compositora paranaense Maytê Corrêa e a segunda atração do projeto Samba de Bamba. O show acontece no dia 04 de julho, terça-feira, às 20 horas, na Caixa Cultural (R. Conselheiro Laurindo, 280 - Centro). Na ocasião a sambista, que está radicada no Rio de Janeiro, vai promover uma integração entre os músicos cariocas e paranaenses e vai apresentar canções de seu primeiro cd, Deixa o samba ir, que traz composições próprias e parcerias com compositores como Arlindo Cruz, Wanderley Monteiro, Ratinho e Toninho Nascimento, ao lado de sambas clássicos de Cartola, Nelson Cavaquinho, João Nogueira, Paulinho da Viola, Dona Ivone Lara, Clementina de Jesus, Clara Nunes, Paulo César Pinheiro entre outros.

Maytê Corrêa, é cantora e compositora, professora de canto e Educação Musical. Graduada em Licenciatura em Música pela Faculdade de Artes do Paraná, e pós-graduanda em Educação Especial Inclusiva. Em 2014 foi finalista do Concurso Novos Bambas do Velho Samba do Carioca da Gema - Rio de Janeiro. Em 2011 lançou seu CD solo no Rio de Janeiro, onde cantou em grandes casas como Rio Scenarium na Lapa, Sala Baden Powell em Copacabana, e Centro de Referência da Música Carioca na Tijuca, além de uma participação especial com a Velha Guarda da Portela.

Em sua trajetória, marcada pela pesquisa, interpretação e composição de samba, Maytê se destaca no cenário musical com um belíssimo timbre, que a identifica logo na primeira audição, e pela carga emocional que imprime a cada canção interpretada. Nesses 13 anos de carreira profissional da artista participou de projetos culturais como a Oficina de Música de Curitiba, Música nos Parques, entre outros espaços da cidade, como teatros e casas de show, e Rio de Janeiro. Em novembro de 2015, no Teatro Paiol, seu primeiro DVD, com o nome de sua estreia solo: Deixa o Samba Ir.

A próxima atração é a sambista baiana Juliana Ribeiro, dia 18 de julho.





Projeto Samba de Bamba. Apresentação musical do cantora e compositora Mayte Correa

Quando: Dia 04 de julho, terça-feira, às 20 horas

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro

Hora: 20h

Duração: 90 minutos

Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia - conforme legislação e correntistas que pagarem com cartão de débito CAIXA)

Bilheteria: (41) 2118-5111 (de terça a sábado das 12h às 20h, e domingo, das 16h às 19h)

Classificação etária: Livre para todos os públicos

Lotação máxima: 125 lugares (2 para cadeirantes)