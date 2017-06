Morre Lubomir Ficinski, um dos idealizadores do sistema de transporte de Curitiba

Ficinski tinha 87 anos (foto: Cesar Brustolin/SMCS)

Morreu nesta quinta-feira (29) em Curitiba, arquiteto e urbanista Lubomir Ficinski Dunin, um dos idealizadores do sistema de canaletas de transporte coletivo na cidade. Ele tinha 87 anos e a causa da morte não foi informada. Ficinski trabalhou na prefeitura de Curitiba e no governo do Paraná com o ex-governador Jaime Lerner e foi duas vezes presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc). Foi diretor de Transportes da Urbs na gestão Luciano Ducci e ajudou a criar o Paranacidade, programa estadual de incentivo aos municípios. No ano passado, participou da candidata do PP à prefeitura de Curitiba, Maria Victoria. A Prefeitura de Curitiba decretou de três dias pela morte do arquiteto.

Mais informações em breve