Em nova agenda secreta, Temer almoça na casa de deputado do PSB

MARINA DIAS E GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer almoçou nesta quinta-feira (29) na casa do deputado Heráclito Fortes (PSB-PI), em Brasília, em mais um compromisso fora da agenda oficial nesta semana. Enquanto o presidente participava do almoço, a Câmara fazia a leitura em plenário da denúncia por corrupção passiva apresentada contra ele pela PGR (Procuradoria-Geral da República).

O compromisso não constava na agenda de Temer e assessores do Palácio do Planalto só confirmaram o evento após o questionamento da reportagem. Essa foi a segunda agenda secreta de Temer esta semana. Na noite de terça-feira (27), o presidente foi à casa do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes, também fora da agenda oficial.

O encontro do peemedebista com o ministro da Suprema Corte ocorreu no dia anterior à escolha da subprocuradora-geral Raquel Dodge para substituir o procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Mendes, que se tornou uma espécie de conselheiro jurídico de Temer, é crítico ferrenho do atual procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e um dos principais defensores da escolha de Dodge, rival do chefe do Ministério Público Federal.

Sob críticas por ter recebido o empresário Joesley Batista de maneira reservada, a agenda diária do presidente vinha desde maio sendo divulgada de modo ao máximo detalhado, com compromissos de até dois minutos. A obrigatoriedade de dar publicidade a compromissos e encontros é prevista para ministros e secretários, mas não para o presidente e para o vice-presidente. Os dois não são incluídos nem no Código de Conduta Ética da Alta Administração Federal nem na legislação federal sobre conflito de interesses.

O Código de Ética da Presidência da República prevê a divulgação da "agenda de reuniões com pessoas físicas e jurídicas" com as quais o servidor público se relacione funcionalmente. Segundo especialistas ouvidos pela reportagem, no entanto, a regra não cabe ao presidente, mas apenas ao demais agentes públicos. A especialista em transparência pública Joara Marchezini, da ONG Artigo19, avalia, no entanto, que não deveria existir uma agenda secreta. "A agenda do presidente é pública, então, não vejo motivo para não ser divulgada", disse.