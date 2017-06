Grupos italianos animam o Pavilhão Étnico no domingo

(foto: Divulgação)

Dois grupos folclóricos italianos são as atrações do próximo domingo (2), no programa Pavilhão Étnico, que acontece no Memorial de Curitiba, a partir das 11h. O Gruppo Folklorístico Giardino D’Amuri, de Santa Felicidade, faz uma apresentação e traz como convidado o Grupo Danc’Itali, de Arroio Trinta (SC).

Várias regiões da Itália estão representadas nas danças e nos trajes dos dois grupos. O Giardino D’Amuri foi fundado em 2000, com o objetivo divulgar a cultura italiana através do canto e das danças típicas. O grupo busca o resgate fiel das manifestações populares italianas, através de intercâmbio cultural com todas as regiões da Itália, preservando a autenticidade de cada lugar. Seu trabalho baseia-se em pesquisas sobre as regiões de Campânia, Lombardia, Lazio, Trento, Piemonte, Sicília, Abruzzo, Vêneto, Friuli Venezia-Giulia, Calábria, entre outras.

A fidelidade dos trajes é um dos pontos fortes do grupo, pois o figurino é confeccionado após muito estudo e pesquisa, com base em materiais originais, sendo que algumas peças são provenientes da própria Itália. O Giardino D'amuri possui grande experiência de palco, com várias participações em festivais folclóricos, feiras culturais, jantares e noites italianas.

O grupo catarinense Danc’Itali também possui características fortes, trazidas pelos pioneiros que não mediram esforços para preservar suas origens. Fundado em 1991, tem como objetivo mostrar e compartilhar por meio da dança o lado divertido e curioso da cultura e dos costumes de seus



No intervalo entre as duas apresentações haverá um momento de cultura afro-brasileira. O presidente do Centro Cultural Humaitá e coordenador de Direitos Humanos e Igualdade Racial da Prefeitura de Curitiba, Adegmar Silva (Candiero), fará um recital de poesias de autores afro-curitibanos.

Serviço:

Pavilhão Étnico – Gruppo Folklorístico Giardino D’Amuri e Grupo Danc’Itali/ Recital de poesias de autores afro-curitibanos

Local: Memorial de Curitiba – R. Claudino dos Santos, 79 – Centro Histórico

Data e horário: 2 de julho de 2017 (domingo), às 11h

Entrada franca