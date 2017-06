Paraná TIC reunirá experts da Tecnologia da Informação em Foz do Iguaçu

Os cenários, tendências e as perspectivas de crescimento e desenvolvimento do setor de tecnologia da informação e comunicação no estado do Paraná serão abordados por especialistas nacionais e internacionais na 6ª edição do Paraná TIC, que acontece de 26 a 28 de julho em Foz do Iguaçu. Organizado pela Assespro-PR, com apoio da Fundação Parque Tecnológico Itaipu (FPTI) – Brasil, FIEP, SEBRAE e Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado - SETI, o evento pretende se consolidar como grande espaço de Digital Business do Cone Sul e entre os maiores do Brasil, além de trazer novas oportunidades de negócios para o setor de TI na região.

Para ampliar a geração de negócios e atrair um número maior de profissionais do exterior, especialmente dentro da América Latina, o evento aposta na de palestrantes dos EUA, Colômbia, Argentina, Paraguai e Brasil. São esperadas mil pessoas entre usuários, desenvolvedores, estudantes, pesquisadores, representantes de governos e da iniciativa privada além de entusiastas que compartilham o interesse comum na expansão do uso de softwares. As inscrições podem ser realizadas no site http://www.paranatic.com.br

Segundo o presidente da Assespro-PR, Adriano Krzyuy, o evento será um marco para a internacionalização das empresas do Cone Sul. “O Paraná TIC cumprirá um papel importante na geração de novos negócios entre empreendimentos brasileiros e latino-americanos fornecendo subsídios para que a inovação e o desenvolvimento tecnológico de ponta façam parte da rotina destas empresas”, afirma Adriano.

Temáticas e Rodada de Negócios

Entre os principais temas expostos no encontro estão tecnologias e inovação, empreendedorismo e startups, a conjuntura econômica no Brasil e o impacto no setor de tecnologia, entre outros assuntos relacionados a este mercado.

Outro destaque do Paraná TIC, a Rodada de Negócios Internacionais vai estimular os contatos com novos mercados e facilitar o intercâmbio comercial entre empresas brasileiras e estrangeiras. Realizado em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP), esse evento paralelo ao PARANÁ TIC pretende proporcionar um ambiente adequado para que o empresário realize novos negócios sem sair do Brasil.

Os empresários do setor também terão a oportunidade de conhecer os passos para a internacionalização de suas empresas. Haverá painéis sobre como estabelecer uma empresa nos EUA, como funcionará o novo visto americano para startup que entra em vigor em julho e as novas regras para empreendedores estrangeiros.

Hackathon Trinacional

Com o foco no tema Smart Energy , a maratona de 36 horas desafiará seus participantes a desenvolver soluções inovadoras com foco no desenvolvimento sustentável global.

Promovido pela Assespro-PR e pela Fundação Parque Tecnológico Itaipu (FPTI) o primeiro Hackathon Trinacional do Mundo tem como proposta apresentar soluções para sites, aplicativos, ferramentas e plataformas de tecnologia que possam ser úteis tanto em grandes quanto em pequenas cidades ao redor do planeta.

A ASSESPRO-PARANÁ vai premiar três ideias desenvolvidas com premiação em dinheiro, sendo R$ 3.000 para o 1º lugar, R$ 2.000 para o segundo lugar e R$ 1.000 para o terceiro lugar. Além disso, as empresas de tecnologia e negócios presentes no evento poderão eleger projetos para financiar.

"Esse é um evento importante para os jovens. Permitirá que eles participem do futuro e não apenas esperem de forma passiva que o governo proponha algo ou que a economia melhore", comenta Adriano Krzyuy.

Experts convidados

EUA - Bill Kenney - Fundador de seis empresas e atualmente lidera duas startups: uma faz promoção de negócios (MEET) e a outra é uma plataforma de pitch (Test My Pitch). MEET especializa-se em ajudar as empresas de tecnologia de saúde e de tecnologia de capital de risco a desenvolver e implementar sua estratégia de participação em eventos. Test My Pitch é uma plataforma online que ajuda alunos, empresários e profissionais a desenvolver suas habilidades de comunicação em um ambiente seguro e colegiado.

EUA - Dr. Ron Duggins - atualmente é Professor Assistente de Inovação e Empreendedorismo no Departamento de Marketing e Gestão da Universidade de Arkansas Central. Também atua como Coach Executivo e de Empreendedorismo. Ron tem quase 10 anos de experiência como diretor de duas incubadoras de empresas. Treinou e foi consultor de projetos no Paquistão, México, República da Geórgia, Vietnã, África do Sul, Uganda, Quênia e Brasil. Possui B.A., M.Ed., M.B.A e Ed.D., além de graduação em Estudos Internacionais e Pós-Doutorado em Negócios Internacionais e Empreendedorismo.

EUA/BRASIL - Robert Janssen - americano de origem e criado parcialmente no Brasil, atua como mentor e investidor para empresas de tecnologia e startups. Ele lidera a aceleradora da OBr (Outsource Brazil), que atua entre o Brasil e o Vale do Silício. Hoje tem um foco especial em empresas (startups) que desenvolvem soluções globais, ajudando-as no processo de busca da maturidade necessária para conquistar novos mercados e angariar investimentos para o seu desenvolvimento empresarial. Em 2015 e 2016, foi eleito pela The Channel Company um dos 50 executivos de TI mais influentes nos Estados Unidos no segmento de empresas de médio porte.

Colômbia – David Fonseca - Vice-presidente de Desenvolvimento Global da Velocity Texas, David lidera os programas globais que visam identificar as empresas emergentes em todo o mundo, para investir nelas e assim ajudá-las no processo de abertura nos Estados Unidos. Antes de se juntar à Velocity Texas, David atuou como diretor sênior de Programas Globais da International Business Innovation Association (InBIA), que possui mais de 2.200 membros em 62 países. David já se apresentou em eventos nos EUA, Catar, Dinamarca, Rússia, México, Peru, dentre outros, e se considera um ativista do empreendedorismo.

Brasil – Claúdio Bessa - Atua na área de tecnologia da informação (TI) desde 1990. Iniciou suas atividades na área como gerente de produto e, posteriormente, participou como cofundador da empresa TOTVS desde o início de suas atividades como uma startup, ocupando diversos cargos de liderança na companhia, assim como criando diversas organizações dentro da empresa como Marketing, Canais de Distribuição, Novos Negócios, M&A entre outros, sua última função foi como International Business Officer and Business Development, até setembro de 2011, migrando para IBM após esta data como Head da organização de Desenvolvimento de Ecossistema e Startups para América Latina.

Outros temas em debate

Também participam do evento Arthur Igreja (Cenário Econômico Brasileiro), Cezar Taurion (Transformação digital), Lourival Lippmann Junior (Conectividade e Energy Harvesting para IoT), Patrícia Bezerra Campos (Investimento de Fundo Europeu em empresas brasileiras), Rogério Borges Schwanck (O mercado paraguaio para o setor de TI), Lucas Ribeiro (Tributação e Contabilidade: Riscos e Oportunidades).

Serviço:

6ª edição do PARANÁ TIC

Data: de 26 a 28 de julho

Local: Parque Tecnológico Itaipu – Brasil

Endereço: Av. Presidente Tancredo Neves, 6731 - Foz do Iguaçu – Paraná

Inscrições:http://www.paranatic.com.br

Informações: (41) 3337-1073