Antes de iníciar obra, capsula do tempo será colocada no Parque Peladeiro

(foto: Divulgação)

A Prefeitura de Curitiba realizará nesta sexta-feira (29/6) o lançamento da pedra fundamental do Centro de Iniciação Esportiva (CIE) Cajuru, no Parque Peladeiro, às 10h. A obra visa ampliar a oferta de equipamentos públicos esportivos e incentivar a iniciação esportiva em territórios de vulnerabilidade social.

O CIE reunirá em um único espaço atividades e práticas esportivas voltadas a iniciação e alto rendimento, de forma a estimular a formação de atletas com crianças e adolescentes de 7 a 17 anos por meio do programa Escola+Esporte=10 (EE10).

O equipamento contará com um Ginásio Poliesportivo com quadra oficial e arquibancada para 177 lugares, área de apoio ( administração, sala de professores/técnicos, vestiários, chuveiros, enfermaria, copa, depósito, academia, sanitário público) e estrutura de atletismo ( pista, áreas para arremesso de peso, salto em altura e salto em distância, todos de acordo com o padrão oficial estabelecido pela Confederação Brasileira de Atletismo.

A área construída será de 3.750 m² e o valor da obra é de R$ 4.613.172,53, sendo R$ 4.048.872,83 provenientes de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) e R$ R$ 564.229,70 da Prefeitura, que também cede o terreno para a construção. A previsão de término da obra é para fevereiro de 2018.

Durante o lançamento da pedra fundamental, será colocada uma cápsula do tempo que conterá imagens do Parque Peladeiro antes da obra, nota de R$ 2 e moeda de R$ 1, fotos dos servidores da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) e da Prefeitura que ajudaram para a realização do projeto e um exemplar do dia do jornal Bem Paraná, para apresentar a situação econômica e social do município e do Brasil na época. Em 20 anos a cápsula será reaberta pela Prefeitura.

Lançamento da pedra fundamental do Centro de Iniciação Esportiva (CIE) Cajuru

Data: 29/6

Horário: 10h