JOÃO HENRIQUE MARQUES BARCELONA, ESPANHA (UOL/FOLHAPRESS) - Ronaldinho Gaúcho não compareceu ao treinamento do Barça Legends nesta quinta-feira (29) no Camp Nou. Sem justificativas, o brasileiro apenas confirmou presença no duelo contra os veteranos do Manchester United, nesta sexta-feira (30), também no Camp Nou. A ausência de Ronaldinho foi tema da entrevista coletiva concedida pelo treinador do Barça Legends, o José Mari Bakero, antes da atividade do time. Uma "cornetada" ao brasileiro veio em tom de brincadeira. "O Ronaldinho é assim, tem uma personalidade especial. Amanhã [sexta] preciso ver se ele será ou não titular. Temos que conversar", falou entre risos o treinador. Além de Ronaldinho, o meia brasileiro Rivaldo também foi ausência na atividade. No entanto, o jogador avisou Bakero que teve problemas pessoas no Brasil e só vai chegar a Barcelona horas antes do jogo. "O Rivaldo nos avisou sobre problemas pessoais e esperamos que esteja tudo bem. Ele vai inclusive participar de uma visita à hospitais que temos programado como ato beneficente", destacou Bakero. O time do Barça Legends ainda conta com a presença dos brasileiros Belletti e Edmilson. "Um clube que valoriza ex-jogadores desse jeito tem valor enorme. Para nós e um prazer comparecer a eventos como esse. Sempre que houver o convite, aqui estarei", destacou Belletti em entrevista antes do treino.