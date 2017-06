Economia dos EUA cresce 1,4% no 1º trimestre após revisão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PIB (Produto Interno Bruto) dos EUA cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2017, resultado acima do resultado projetado inicialmente, 1,2% de aumento. A taxa foi revisada pelo Departamento de Comércio e divulgado nesta quinta (29). A alta do índice se deve ao incremento nas exportações e ao aumento inesperado nos gastos dos consumidores, que representam mais de dois terços da atividade econômica americana. Na prévia, o aumento dos gastos havia sido de 0,6%, mas a revisão mostrou que o crescimento foi de 1,1%. O ritmo, porém, é mais o mais lento desde o segundo trimestre de 2013. As exportações no período foram revisadas de 5,8% para 7%, resultado que também contribuiu com o aumento no crescimento da economia do país. A equipe econômica do presidente Donald Trump traçou a meta de um crescimento de 3% no ano, taxa que não é vista desde a década de 1990. No ano passado, o PIB dos EUA cresceu 1,6%. O PIB do primeiro trimestre tende a ser menor que o do resto do ano devido à base de dados utilizada pelo governo.