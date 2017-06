'Sense8' terá episódio final de duas horas em 2018

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix anunciou, nesta quinta-feira (29), que a série "Sense8" terá um episódio de despedida de duas horas de duração. "É com grande prazer que anuncio que haverá um especial de duas horas ano que vem. Após isso... se a experiência me ensinou algo, NUNCA se sabe", afirmou o perfil oficial da série no Facebook. A série de ficção científica mostra a história de oito pessoas de diferentes lugares do mundo que se conectam. O perfil da Netflix também comemorou a novidade com um vídeo.

CANCELADO

A Netflix cancelou a série de ficção-científica "Sense8" no início de junho. Não foi informado o motivo do fim da série, mas especula-se que o alto custo e a baixa audiência influenciaram a decisão. "Após 23 episódios, 16 cidades e 13 países, a história do cluster de Sense8 está chegando ao fim", disse Cindy Holland, vice-presidente de conteúdo original do serviço, na nota. "É tudo o que nós e os fãs sonhávamos que pudesse ser: forte, emocionante, impactante, radical e completamente inesquecível."